Атака росіян у Керченській протоці: з'явилося фото наслідків

Унаслідок атаки РФ було поранено шістьох українських військових.

У мережі опублікували фото наслідків атаки російських військових проти українського артилерійського катера "Бердянськ".

"Пошкодження МБАК "Бердянськ". Броня явно не рятує в наш час...", - опублікував у Facebook фото керівник Українського мілітарного центру Тарас Чмут.

Український воєнний журналіст, полковник Владислав Волошин теж оприлюднив фото пробоїни. "Вогонь вели на ураження особового складу прямо в рубку, а не по двигунах", - написав він у Facebook.

Читайте також"Це не позиція Кремля": у Путіна висловилися про частку екіпажів захоплених українських кораблів у Керченській протоці

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь.

У командуванні ВМС підкреслили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь була проінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого він був зруйнований. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблям, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку. Шестеро українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили в полон. За різними даними, всього в полон було захоплено 23 або 24 українці.

27 листопада президент України Петро Порошенко і держсекретар США Помпео провели телефонну розмову і скоординували кроки для подальшої протидії російській агресії проти України, в тому числі в районі Керченської протоки.

Також було оприлюднено заяву Помпео, в якій він закликав Порошенка і Путіна до прямого контакту для врегулювання ситуації із захопленням російськими силовиками українських суден і членів екіпажів.