Запроваджений в Україні воєнний стан є фейковим – Батенко

За словами Батенка, воєнний стан є фейковим, оскільки його ввели без дотримання низки умов, зокрема без розриву відносин з державою-агресором.

Оголошений воєнний стан в Україні є фейковим, адже його запровадили без дотримання низки умов, зокрема розриву відносин з державою-агресором та арешту в нашій країні майна російських олігархів. Про це заявив голова УКРОПу, народний депутат Тарас Батенко.

«УКРОП наполягав на тому, що перед введенням воєнного стану ми повинні заборонити всі торговельні стосунки з агресором. Ми повинні арештувати в Україні все майно російських олігархів, російський капітал, банківську систему. Ми повинні розірвати дипломатичні відносини і врешті розібратися з «п’ятою колоною», з кумом Путіна паном Медведчуком», – зазначив він.

Водночас нардеп звернув увагу на невиконання вимоги закрити кордон з Росією та заборонити діяльність на території України будь-яких організацій чи установ, що фінансуються або в будь-який спосіб афілійовані з РФ.

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«Ми – за воєнний стан. Залишається питання: а чому президент вчора тричі змінював свою позицію щодо воєнного стану? Подвійні стандарти і такий фейковий патріотизм нам, «Українському об’єднанню патріотів», не підходить. Тому вчора ми не голосували за цей фейковий воєнний стан», – зауважив він.

Голова УКРОПу підкреслив, що під час запровадження воєнного стану український парламент відстояв проведення президентських виборів 31 березня 2019 року.

«Ми зняли всі спроби узурпувати владу, не залишивши жодних підстав для перенесення президентських чи будь-яких інших виборів в Україні», – наголосив Тарас Батенко.

Разом з тим народний депутат вважає, що люди зрозуміють справжні наміри влади, і рейтинг президента продовжуватиме падати.

«Рейтинг президента і так був невисокий. Зараз він демонструватиме ще більше зниження. Я вважаю, що маніпуляції чинного глави держави не пройдуть. Люди зрозуміють справжні наміри влади, яка не хоче захищати територіальну цілісність, не має плану відвойовування втрачених територій», – резюмував Тарас Батенко.