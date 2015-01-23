В АП пояснили, навіщо Порошенко привіз в Давос фрагмент обстріляного під Волновахою автобуса

Як повідомляє INSIDER, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

"Коли був показаний цей шматок автобуса, який просто прошитий осколками...Це мало зовсім інший ефект, ніж просто розказувати про ситуацію. Це було однозначно сприйнято як те, що факти тероризму в Україні - це та ж сама лінія, що й атаки в Парижі, та сама лінія, де збивались мирні літаки", - наголосив Чалий.

Крім того, він заявив, що "Давос став дуже вдалим майданчиком миттєвої реакції на інформаційні загрози та конкретні дії агресії, яка триває щодо України".

Читайте такожПорошенко привіз до Давосу фрагмент автобуса, розстріляного під Волновахою (фото)

За словами Чалого, візит Порошенка до Швейцарії приніс максимальні результати.

"Я вважаю, що ми за цей стислий період (під час візиту до Швейцарії) досягли максимальних результатів. По-перше президент мав півгодинний виступ, який транслювався на весь світ...В якому президент показав конкретні, матеріальні свідчення агресії і тероризму в Україні", - підкреслив заступник голови АП.