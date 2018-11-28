Помпео запевнив, що США нададуть Україні військову допомогу - Порошенко

Помпео пообіцяв повну підтримку, включаючи військову для захисту суверенітету України від російської агресії.

Державний секретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон надасть Україні повну підтримку, включаючи військову, для захисту суверенітету.

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Про це розповів президент України Петро Порошенко в інтерв'ю каналу CNN, передає УП.

Відповідаючи на питання про реакцію США на недавні події біля Керченської протоки президент відзначив чітку позицію висловлену послом США в ООН Ніккі Хейлі на засіданні Ради безпеки, він нагадав і про реакцію на ці події НАТО.

Порошенко повідомив також, що в ході телефонної розмови держсекретар США Майк Помпео пообіцяв повну підтримку, включаючи військову" для захисту суверенітету України від російської агресії.

"Під час цієї розмови ми отримали повну підтримку, (обіцянка) повну допомогу, включаючи військову допомогу, для координації того, що нам необхідно зробити для захисту суверенітету і територіальної цілісності", - сказав президент України.