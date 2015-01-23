Полковник Мамчур виступає проти узаконення відкупу від мобілізації

Народний депутат України, полковник Повітряних сил ЗС України Юлій Мамчур переконаний, що не потрібно на законодавчому рівні закріплювати норму про сплату певної суми за відмову від мобілізації.

Про це сказав він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», трансляція якого відбудеться 24 січня о 17.00 на УНІАН ТБ.

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“Моя особиста думка, це не потрібно. Є конституційний обов'язок громадян захищати свою державу... Я думаю, що перші бойові дії покажуть, хто є хто, і слабаки після першого ж бою відсіються і залишаться ті, хто вміє воювати і сильний духом”, - сказав він, додавши, “коли кожен буде відчувати, що він - частка держави, ми вистоїмо».