З поля бою в Донецькому аеропорту евакуйовані ще шість поранених бійців
12:00, 24 січня 2015Політика
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«Закінчили операцію з евакуації поранених з поля бою в районі ДАП бійців славної 93-ї ОМБР. Шістьох бійців доправлено до шпиталю. Дякуємо за допомогу всім, хто взяв участь», - написав у Facebook радник заступника міністра оборони України Василь Будік
REUTERS
З поля бою в районі Донецького аеропорту евакуйовані ще шестеро поранених бійців.
Про це у Facebook повідомив радник заступника міністра оборони України Василь Будик.
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«Закінчили операцію з евакуації поранених з поля бою в районі ДАП бійців славної 93-ї ОМБР. Шістьох бійців доправлено до шпиталю. Дякуємо за допомогу всім, хто взяв участь», - написав Будик.
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