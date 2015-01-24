З поля бою в Донецькому аеропорту евакуйовані ще шість поранених бійців

З поля бою в районі Донецького аеропорту евакуйовані ще шестеро поранених бійців.

Про це у Facebook повідомив радник заступника міністра оборони України Василь Будик.

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«Закінчили операцію з евакуації поранених з поля бою в районі ДАП бійців славної 93-ї ОМБР. Шістьох бійців доправлено до шпиталю. Дякуємо за допомогу всім, хто взяв участь», - написав Будик.