Йде перевірка даних про застосування бойовиками хімічної зброї в Донецькому аеропорту - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Зокрема, він зазначив, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка працює на сході України, надала свідчення українського військовослужбовця-«кіборга» про використання проросійськими бойовиками хімічної зброї в районі Донецького аеропорту. "За словами військовослужбовця, у багатьох «кіборгів» із аеропорту Донецька спостерігалися симптоми, які подібні до тих, що виникають внаслідок газових атак. Компетентні органи проводять перевірку даного інциденту", - наголосив Лисенко.

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При цьому він нагадав, що застосування хімічної зброї заборонено конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення від 1993 року, яку підписали 190 країн світу.