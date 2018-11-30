У Захарової істерика: каже, що її слова про можливе подальше вторгнення в Україну вирвані з контексту

Речник МЗС ФР назвала таку інформацію "фейком на підтримку дій СБУ".

Офіційний речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що її слова про можливе подальше вторгнення в Україну вирвані з контексту і є «фейком», проте свою заяву про можливість переформатування дипломатичних представництв в Україні на представництва МЗС РФ, як було зроблено в Сімферополі після окупації Криму, спростовувати не стала.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, коментуючи новину агентства УНІАН із її брифінгу.

Зокрема, вона написала: «УНІАН інформаційно обслуговує воєнний стан, запроваджений в Україні. Щойно Роман Цимбалюк написав черговий фейк на підтримку дій СБУ: «У Міністерстві закордонних справ Росії офіційно заявляють про можливість окупації регіонів України, де розташовані дипломатичні установи РФ». Це брехня від УНІАН. Не перша, не остання. Спроба видати настільки «довгоочікувану агресію» за наміри. Треба ж виправдати воєнний стан. Відправимо цей матеріал до ОБСЄ як приклад фейку й маніпуляції громадською думкою», - заявила Захарова.

«Агресії немає й не буде, хоча тобі дуже хочеться. Тоді, мабуть, зарплату підвищать, оскільки ти станеш першим «військовим кореспондентом у тилу ворога». А розвал України - на жаль, лячна перспектива наслідків політики, яку проводить режим Порошенка. Так і напиши: «Розвал України - лячна перспектива наслідків політики, яку проводить режим Порошенка, яку лише посилить запроваджений воєнний стан, заявила в ексклюзивному коментарі на фейкове вкидання Захарова», - заявила вона.

Вона також попросила УНІАН перестати маніпулювати цитатами й залякувати населення України.

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«А цитата про статус ГК у Сімферополі відноситься саме до результату політики Заходу щодо України, про що я на брифінгу говорила докладно. Сподіваюся, і це ти процитуєш», - написала Захарова

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада на запитання про те, що в ситуації постійних акцій протесту біля російських дипустанов в Україні, чи можливе перенесення російських дипломатичних консульств із Києва та Львова на окупований Донбас Захарова на брифінгу сказала: «Стосовно того, що ви запитали чи не було думки щодо перенесення кудись цих представництв (Росії в Києві та Львові - УНІАН), розумієте, наш недавній історичний приклад говорить про те, що іноді не потрібне перенесення, а іноді так виходить, що змінюється статус дипломатичних представництв».

«У нас, приміром, було генеральне консульство в Сімферополі, а потім стало представництво закордонних справ у регіоні. Виходить ось так», - сказала Захарова.

Росія переформатувала Генконсульство РФ у Сімферополі на представництво МЗС Росії після окупації Криму.