Настоятель Києво-Печерської лаври прокоментував слідчі дії правоохоронців

Владика Павло заявив, що правоохоронці проводили обшук у будинку, в якому він не з'являвся з 2013 року.

Настоятель Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, митрополит Павло (Лебідь) вважає, що проведення слідчих дій щодо нього правоохоронними органами є політичним тиском.

Про це він заявив на брифінгу, який транслював "112-Україна".

За його словами, правоохоронці проводили обшук у будинку, який дійсно належить йому, але водночас стверджує, що з 2013 року він там жодного разу не був.

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"І коли мені зробили важку операцію - хтось мені дав, як ви знаєте, бактеріологічну зброю - у 2014 році цей будинок був розграбований. Винесено було 5 ікон. Забрали, вибачте, ящик горілки, і я звертався в міліцію, звертався до прокурора. Хотілось мені ікони повернути. Ніхто на це не звернув уваги", - повідомив настоятель лаври.

При цьому він наголосив, що "це політичний тиск на мене".

"І сьогодні вночі подзвонили люди і сказали: держіться, ми з вами і ніколи не зрадьте церкву. Держави я не зраджував і не зраджу. Чого бажаю і вам", - сказав владика Павло.

Як повідомляв УНІАН, керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов сьогодні заявив, що Служба безпеки України проводить обшуки у настоятеля Києво-Печерської лаври Павла у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної приналежності, релігійних переконань, розпалювання міжконфесійної ворожнечі).