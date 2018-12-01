Трамп і Путін зможуть зустрітися тільки після звільнення Росією українських моряків та суден – Помпео

Держсекретар США Майк Помпео наголосив, що, скасувавши заплановану на полях саміту G20 зустріч з Володимиром Путіним, Дональд Трамп хотів надіслати Росії недвозначне повідомлення.

Визначення дати зустрічі президентів Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і Російської Федерації Володимира Путіна залежить від звільнення Росією захоплених у полон 24 українських моряків та суден у Керченській протоці.

Про це держсекретар США Майк Помпео заявив в інтерв'ю CNN.

"Президент хотів надіслати чіткий сигнал, що ми вважаємо таку поведінку неприйнятною, тому ми скасували зустріч", - сказав Помпео.

За словами держсекретаря, Трамп вирішив, що "правильним вчинком буде сказати росіянам: поверніть моряків, поверніть українські кораблі, вони їхні, люди мають бути повернуті додому, до їхніх родин".

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"Він хотів надіслати недвозначне повідомлення, що росіянам потрібно змінити цю ситуацію", - наголосив Помпео.

Держсекретар зазначив, що був залучений до процесу прийняття рішення про скасування зустрічі Трампа і Путіна на полях саміту країн «Великої двадцятки» в Аргентині.

«Ми провели ретельну оцінку, ми обдумали можливість, ми обдумали повідомлення, яке ми надішлемо, і президент Трамп ухвалив рішення, що це буде вірним підходом з огляду на події напередодні саміту G20», - додав Помпео.

Він наголосив, що Росія має повернути Україні судна та захоплених військових до того, як Адміністрація Трампа розгляне питання щодо проведення наступної зустрічі президентів США та РФ.

Разом з тим помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що США запропонували Росії продовжити робочий діалог після скасування запланованої в рамках саміту "Великої двадцятки" зустрічі Трампа і Путіна.

Як повідомляє російське агентство ТАСС, про це Ушаков сказав журналістам у Беєнос-Айресі.

Також помічник президента РФ стверджує, що діалог буде продовжений за участю помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Трамп заявив, що вирішив скасувати зустріч з Путіним в рамках саміту "Великої двадцятки", тому що Росія не повернула Україні моряків і кораблі, захоплених 25 листопада у Керченській протоці. Президент США наголосив, що очікує на врегулювання ситуації навколо полонених українських моряків.