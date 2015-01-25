РНБО посилить антитерористичні заходи та створить військово-цивільні адміністрації в зоні АТО

За результатами обговорення питання про надзвичайні заходи щодо протидії російській загрозі та проявам тероризму, підтримуваним Російською Федерацією, прийнято комплекс рішень щодо зміцнення обороноздатності держави, посилення контртерористичних заходів, створення військово-цивільних адміністрацій в зоні проведення АТО для забезпечення безпеки і життєдіяльності населення цих територій тощо.

Про це повідомляється на сайті РНБО.

Прийнято рішення щодо Державного оборонного замовлення для забезпечення Збройних Сил України, Національної гвардії та інших військових формувань новою зброєю та військовою технікою.