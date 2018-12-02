Україна візьме участь у зустрічі "нормандського формату" на рівні політичних радників – Порошенко

Пропозиція участі у такому форматі попередньо була погоджена під час телефонної розмови з канцлером Німеччини.

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна візьме участь у зустрічі "нормандського формату" на рівні політичних радників для деескалації ситуації.

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Про це Порошенко сказав в інтерв’ю France 24, інформує прес-служба глави держави.

«Ця пропозиція попередньо була погоджена зі мною як президентом України під час телефонної розмови з канцлером Німеччини, і ми, безумовно, візьмемо участь у зустрічі Нормандського формату на рівні політичних радників, на яку ми ставимо термінове питання – вимогу до РФ повернути наших військових, кораблі та відкрити Керченську протоку», - сказав Порошенко у відповідь на запитання, чи готова Україна до обговорення ситуації в Нормандському форматі на рівні радників, про які повідомила федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель.

Президент наголосив, що зустріч сама по собі не є позитивним результатом в цій справі.

«Зустріч лише інструмент, а не результат. Ми вимагаємо – припиніть порушувати міжнародне право, бо все що відбулося є брутальним порушенням міжнародного права і може мати подальші наслідки», - підкреслив Порошенко.

Президент також наголосив, що РФ має забрати свої війська, які перебувають на українсько-російському кордоні, прибрати з Азовського моря велику кількість військових кораблів. Саме тому, за словами Порошенка, в українських прикордонних областях з Росією був запроваджений воєнний стан.

«І ми будемо раді зупинити закон про воєнних стан, коли відбудеться деескалація ситуації», - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всіх полонених було заарештовано так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".

Довідка УНІАН. В Україні 28 листопада набрав чинності закон про затвердження указу президента «Про запровадження воєнного стану в Україні» на 30 діб на територіях низки областей, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.