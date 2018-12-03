Робоча дата проведення Об’єднавчого церковного собору в Києві вже затверджена – Парубій

Спікер ВР вважає за необхідне «започаткувати дискусію, як буде працювати і діяти українська помісна церква в Україні після отримання томосу».

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголосив, що Софійський собор має стати головним собором української помісної православної церкви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що отримав інформацію від Вселенської патріархії, що Синод вже затвердив робочу дату проведення всеукраїнського об’єднавчого собору, який відбудеться у Києві і на якому буде утворено єдину помісну українську православну церкву, а також обрано предстоятеля.

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Парубій вважає за необхідне «започаткувати дискусію, як буде працювати і діяти українська помісна церква в Україні після отримання томосу».

Він наголосив, що після проведення собору передача томосу новому предстоятелю української церкви буде останньою дією зі створення української церкви.

За його словами, в цій дискусії необхідно обговорити питання, щоб для служіння священників міг використовуватися і Собор святої Софії в Києві як найважливіший і ключовий собор українського православ’я.

«Я переконаний, що власне Собор святої Софії має стати головним собором української помісної православної церкви», - наголосив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

30 листопада Порошенко заявив, що об’єднавчий собор українських православних церков відбудеться в першій половині – середині грудня.