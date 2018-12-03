Парубій запропонував передати Софійський собор новій помісній церкві для проведення служінь

Раніше парламент передав Андріївську церкву в користування Вселенському патріархату для проведення богослужінь.

Спікер парламенту Андрій Парубій запропонував обговорити ідею передати собор Святої Софії у Києві для служінь новій помісній православній церкві в Україні.

Про це він сказав на початку засідання погоджувальної ради парламенту 3 грудня, пише 112.ua.

"Нам необхідно започаткувати дискусію, як буде працювати і діяти Українська помісна церква в Україні після отримання Томосу. Хочу наголосити, після проведення собору передача Томосу новому предстоятелю Української церкви, це буде вже остання завершувальна дія зі створення Української церкви. І у цій дискусії я пропоную проговорити, щоб для служіння Нової помісної православної церкви, для служіння священників міг використовуватися і собор Святої Софії у Києві як найважливіший і ключовий собор українського православ’я", - сказав Парубій.

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Він висловив переконання, що собор Святої Софії має стати головним собором Української помісної православної церкви.

Нагадаємо, Собор святої Софії – Премудрості Божої, Софія Київська або Софійський собор – християнський собор в центрі Києва, пам'ятка української архітектури та монументального живопису XI–XVIII століть, одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі.

У 1990 році ансамбль Софійського монастиря занесено до Переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. З 2005 року богослужіння у Софійському соборі відбувається лише раз на рік - на День незалежності України 22 серпня.

Разом з тим, у лютому 2016 року з дозволу Мінкульту відновили богослужіння на території так званого храму "Тепла Софія" національного заповідника "Софія Київська".

Нагадаємо, що 11 жовтня Синод Вселенського патріархату підтримав продовження надання автокефалії України й офіційно затвердив, що церквою-матір'ю Україні є Константинополь. Синод зняв анафему з очільника УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія. Патріарх Філарет заявив, найближчим часом відбудеться об'єднавчий Архієрейський собор, щоб створити єдину Українську помісну церкву.

Раніше президент України Петро Порошенко казав, що дату Об'єднавчого собору Української православної церкви оголосить Вселенський патріарх Варфоломій. Орієнтовно анонсували проведення такого собору у середині грудня.