Луценко пропонує Порошенку ввести санкції проти ряду фізичних та юридичних осіб РФ

Генеральний прокурор Юрій Луценко пропонує президенту України Петру Порошенку ввести санкції проти ряду фізичних і юридичних осіб Російської Федерації у зв'язку із захопленням українських моряків і кораблів в районі Керченської протоки.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Генеральний прокурор Юрій Луценко як член РНБОУ направив президенту України Петру Порошенку та до Ради національної безпеки і оборони лист із пропозицією про санкції щодо окремих юридичних і фізичних осіб РФ через збройну агресію проти кораблів ВМС ЗСУ", - зазначено в дописі Сарган.

Довідка УНІАН.Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим «судом» у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів «Лефортово» і «Матроська тиша».