Омбудсмен Денісова втратила свідомість у прямому ефірі під час виступу Порошенка (відео)

Уповноважена повернулася до студії за кілька хвилин.

Український омбудсмен Людмила Денісова зомліла у прямому ефірі під час виступу президента України Петра Порошенка.

Це сталося в ефірі програми "Свободи слова" на телеканалі ICTV, коли глава держави розповідав про причини захоплення українських кораблів Росією поблизу Керченської протоки, пише ТСН.

Порошенко перервав свій виступ і підійшов до Денисової. Після того, як її вивели зі студії, президент сказав, що омбудсмен працює по 20 годин на добу задля звільнення полонених українських моряків.

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"Вона мобілізує міжнародну підтримку, мобілізує уповноважену з прав людини Російської Федерації, координацію робить адвокатів, залучає адвокатів зі складу кримських татар. Це дуже нелегкий хрест", - сказав Порошенко і закликав усіх у залі підтримати омбудсмена оплесками.

За кілька хвилин Людмила Денісова повернулася до студії і сказала, що із нею усе гаразд.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на поразку по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим «судом» у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів «Лефортово» і «Матроська тиша».