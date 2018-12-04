Генсек НАТО на тлі морської агресії РФ розповів про "рішучу допомогу Україні"

Столтенберг констатував, що Україна не є членом Альянсу, але НАТО рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжуватиме надавати допомогу Україні, в тому числі у модернізації Військово-морських сил Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-підходу перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі.

Читайте такожРФ чинить перешкоди: адвокат полонених моряків розповів про ситуацію в московському СІЗО

Відповідаючи на питання чи може Україна очікувати допомоги від НАТО, якщо відбудеться відкритий напад з боку РФ, він сказав, що «всі країни НАТО надають рішучу політичну та практичну допомогу Україні».

При цьому Столтенберг констатував, що Україна не є членом Альянсу, але НАТО рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

«Ми закликаємо Росію звільнити моряків та кораблі, які були захоплені. Країни НАТО також продовжуватимуть допомагати здійснювати модернізацію Збройних сил України», - наголосив Генсекретар.

Він зауважив, що НАТО допомагає Україні в рамках різних цільових фондів в сферах командування та військового управління, кібербезпеки та допомагає модернізувати Військово-морські сили України.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".