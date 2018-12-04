Правоохоронці розглядатимуть напади на проукраїнських активістів як напади на державу - Луценко

Генпрокурор вважає, що Служба безпеки має також перейти на посилений режим протидії антиукраїнській діяльності.

Правоохоронні органи розглядатимуть напади на проукраїнських активістів як напади на державу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор Юрій Луценко заявив під час наради керівництва правоохоронних органів в Одесі.

"Тому хочу, щоб у присутності ЗМІ наша команда була почута. Якщо хочете, команда силовиків столиці була почута. Будь-які напади на проукраїнських громадських активістів будемо розглядати як напад на Українську державу. Навіть якщо це активісти не завжди праві. Я маю на увазі, якщо їхня інформація є дещо перебільшеною або неточною", - заявив Луценко.

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За його словами, "всі, хто дозволятиме собі "гнобити" їх тільки через те, що вони говорять українською або думають по-державницьки, будуть мати справу із цією компанією (правоохоронцями)".

Він також закликав усі проукраїнські елементи до об’єднання.

"В ряді районів області відкрито ведуть антиукраїнську пропаганду в різних формах, які, на жаль, не підпадають під ознаки кримінальних правопорушень 110, 111 ст., але носять по суті інформаційну підтримку країни-агресора", - додав Луценко.

Генпрокурор зазначив, що антиукраїнські центри відкрито кидають виклик стабільності України.

"Тому Служба безпеки має перейти також на посилений режим протидії антиукраїнській діяльності", - наголосив він.