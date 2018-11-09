У нових санкціях визнається, що РФ контролює окуповану частину Донбасу – Волкер

При цьому Волкер зауважив, що санкції будуть посилюватися, якщо не буде досягнуто поступу в поверненні Криму під контроль України та в імплементації Мінських угод.

Нові фінансові санкції проти Росії, оголошені 8 листопада Міністерством фінансів США, вперше на офіційному рівні визнають, що Росія має повний контроль над ситуацією на окупованій частині сходу України.

Читайте такожНезаконні «вибори» на Донбасі мають бути скасовані - Волкер

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає радіо Свобода. Також вперше санкції накладають на приватних осіб, які через свої інвестиції «сприяють інтеграції Криму» та стосуються причетних до порушень прав людини в Криму.

Говорячи про нові санкції, які США накладають на Росію, Курт Волкер наголосив, що вони стосуються як Криму, так і Донбасу. «Ці санкції стосуються трьох осіб та дев’яти організацій, які підтримують зусилля Росії в інтеграції Криму через приватні інвестиції та проекти, або ті, що залучені до серйозних порушень прав людини», – сказав Волкер.

Він зазначив, що санкції є наступним кроком після Кримської декларації державного секретаря США Майкла Помпео від 25 липня про те, що США не визнають і не визнаватимуть у майбутньому Крим як частину Росії.

Ці санкції, за словами Волкера, підкреслюють непохитне партнерство між США та Україною і Євросоюзом й неприйняття окупації та анексії Криму й використання сили, щоб контролювати частини Луганської та Донецької областей на сході України. При цьому США покладають на Росію відповідальність за порушення прав людини у районах України, які є окуповані чи контрольовані Росією за допомогою сили.

«Упродовж довгого часу ми говорили, що Росія має 100-відсотковий контроль над тим, що відбувається на окупованих нею територіях, це стосується військових сил політичних утворень та навіть економічної діяльності, але вперше у формі санкцій було визнано, що Росія в реальності контролює Донбас на сході України», – наголосив Волкер.

При цьому він зауважив, що санкції будуть посилюватися, якщо не буде досягнуто поступу в поверненні Криму під контроль України та в імплементації Мінських угод. «Якби ми побачили імплементацію Росією Мінських угод та встановлення миру, ми були б готові переглянути санкції та скасувати їх. Але зараз ми жодного прогресу не бачимо», – заявив Волкер.

Війна на Донбасі, за словами Волкера, вже має більше жертв, ніж будь-який інший конфлікт в Європі з часу Балканських воєн. А щодо людей, які були змушені покинути свої домівки, то ці цифри є найбільшими з часу Другої світової війни. Понад 3 млн людей покинули зону конфлікту, де загинуло понад 10 тис. осіб. Із них 450 цивільних осіб загнуло лише за останні 14 місяців. Понад мільйон людей потребує допомоги, бо живуть без води, опалення чи навіть даху над головою. Більшість з цих найбільш нужденних – літні люди, які не мають можливості покинути зону конфлікту.

Для того, щоб цифри втрат були зрозумілі іноземним журналістам, Курт Волкер пояснив, що близько 3 тис. цивільних українців загинули у цьому конфлікті, а втрати українського війська, що сягають 7 тис., і є більшими, ніж втрати серед американських в Афганістані за весь час війни в тій країні.