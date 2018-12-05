"А що це із Сурковим?": фото змарнілого помічника Путіна з тростиною шокувало мережу
12:57, 05 грудня 2018Політика
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У мережі поповзли чутки про поганий стан здоров'я Суркова - помічника Путіна.
Сурков з'явився на фото з тростиною
У соціальних мережах з'явився знімок помічника президента Росії Владислава Суркова, який спирається на тростину.
Фотографію опублікував Telegram "Говорит Долгов". "А що це із Сурковим?", - коротко підписали у каналі знімок.
При цьому не уточнюється, де, коли і за яких обставин був зроблений цей знімок помічника Путіна.
фото t.me/superdolgov
Раніше видання КоммерсантЪ опублікувало фото помічника президента Росії Владислава Суркова, на яких "сірий кардинал" Кремля виглядає змарнілим і сильно схудлим. У соцмережах пишуть, що помічник Путіна виглядає нездоровим, деякі кажуть, що він помирає від раку.
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