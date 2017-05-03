"Смертельно хворий або наркоманить": фото схудлого помічника Путіна шокувало Мережу
Помічник Путіна виглядає нездоровим.
Видання КоммерсантЪ опублікувало фото помічника президента Росії Владислава Суркова, на яких "сірий кардинал" Кремля виглядає змарнілим та сильно схудлим.
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Користувачі соцмереж звернули увагу на впалі щоки Суркова і дивну зачіску - його волосся скуйовджене. Знімки були зроблені у ході робочої поїздки в Сочі.
Фотографію також прокоментував глава Чечні Рамзан Кадиров: нібито Сурков зараз "на дієті".
У соцмережах пишуть, що помічник Путіна виглядає нездоровим, дехто каже, що він помирає від раку:
Путінський Сурков сильно схуд на проекті "новоросія"https://t.co/i2Wh45bs9T#Росія#Сурков#кокс#дієта#схуднути— Україна сьогодні (@uatodaynews) May 3, 2017
Бог покарав https://t.co/90q7525kmq#РФ#Сурков— Vitus Ixteac (@VitusIxteac) May 3, 2017
#В_тренде#Сурков— Нові тренди (@OnlyTrendsInfo) May 3, 2017
Смертельно хворий або наркоманит: у мережі з'явилися моторошні фото з Сурковимhttps://t.co/UoaRkudfqFpic.twitter.com/pnqX57MweG
Вовк скинув овечу шкуру #сурковpic.twitter.com/mtwFoH5VNC— Oleg Aliev (@Oleg_Aliyev) May 3, 2017
Ну ось, довели людину, #укроДРГ прокляті. Просто горить на роботі #Сурковpic.twitter.com/NaSYBFIszF— Necro Mancer (@666_mancer) May 3, 2017
Керівник путінського проекту "новоросія" Сурков сильно змінився. Видно карма зруйнована антисуспільної роботою pic.twitter.com/24lYcFHzh2— SCIENCE CLUB (@SCmoscow) May 2, 2017
Це Сурков. Сурков???!!! Сурков. Ось що Нуланд з нашими хлопчиками робить. Вампірша госдеповская https://t.co/blxc4tEC8Jpic.twitter.com/Ql1nUutVcL— Олексій Венедиктов (@aavst) May 2, 2017
Суркова в Сочі з притону висмикнули? Грав у Шерлока? pic.twitter.com/kNEXFAqZ3o— Vsevolod Chernozub (@vissevald) May 2, 2017
Сурков помирає від раку pic.twitter.com/G3T4TRx9zh— Mikhail Golub (@golub) May 2, 2017