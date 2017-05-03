"Смертельно хворий або наркоманить": фото схудлого помічника Путіна шокувало Мережу

18:47, 03 травня 2017
Світ
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Помічник Путіна виглядає нездоровим.

У Мережі обговорюють сильно схудлого Суркова / Колаж УНІАН

Видання КоммерсантЪ опублікувало фото помічника президента Росії Владислава Суркова, на яких "сірий кардинал" Кремля виглядає змарнілим та сильно схудлим.

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Користувачі соцмереж звернули увагу на впалі щоки Суркова і дивну зачіску - його волосся скуйовджене. Знімки були зроблені у ході робочої поїздки в Сочі.

Фотографію також прокоментував глава Чечні Рамзан Кадиров: нібито Сурков зараз "на дієті".

У соцмережах пишуть, що помічник Путіна виглядає нездоровим, дехто каже, що він помирає від раку:

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Теги: #помічник Путіна#Сурков схуд#Сурков змарнів