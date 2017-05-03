"Смертельно хворий або наркоманить": фото схудлого помічника Путіна шокувало Мережу

Видання КоммерсантЪ опублікувало фото помічника президента Росії Владислава Суркова, на яких "сірий кардинал" Кремля виглядає змарнілим та сильно схудлим.

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Користувачі соцмереж звернули увагу на впалі щоки Суркова і дивну зачіску - його волосся скуйовджене. Знімки були зроблені у ході робочої поїздки в Сочі.

Фотографію також прокоментував глава Чечні Рамзан Кадиров: нібито Сурков зараз "на дієті".

У соцмережах пишуть, що помічник Путіна виглядає нездоровим, дехто каже, що він помирає від раку:

Керівник путінського проекту "новоросія" Сурков сильно змінився. Видно карма зруйнована антисуспільної роботою pic.twitter.com/24lYcFHzh2 — SCIENCE CLUB (@SCmoscow) May 2, 2017

Це Сурков. Сурков???!!! Сурков. Ось що Нуланд з нашими хлопчиками робить. Вампірша госдеповская https://t.co/blxc4tEC8Jpic.twitter.com/Ql1nUutVcL — Олексій Венедиктов (@aavst) May 2, 2017

Суркова в Сочі з притону висмикнули? Грав у Шерлока? pic.twitter.com/kNEXFAqZ3o — Vsevolod Chernozub (@vissevald) May 2, 2017