этот материал доступен на русском

ОБСЄ глибоко занепокоєна загостренням ситуації у Керченській протоці

12:35, 06 грудня 2018
Політика
807 0
ПА ОБСЄ повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України / фото Facebook / Генштаб ВСУ

Президент Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі Георгій Церетелі заявляє, що загострення ситуації у Керченській протоці викликає глибоке занепокоєння.

Про це Церетелі сказав на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Мілані, яке транслюється на сайті ОБСЄ.

“Мені прикро, що замість того, аби зосередитися у Мілані на відновленні відносин, значна наша увага прикута до збройного протистояння між країнами-учасницями. Я говорю, звичайно, про загострення напруженості у Керченській протоці між Російською Федерацією та Україною. Викликає глибоку тривогу, коли ми чуємо новини про постріли та блокаду замість отримання інформації про зусилля з припинення цієї серйозної європейської кризи”, - заявив Церетелі.

Читайте такожГенасамблея ООН 17 грудня розгляне проект резолюції України щодо мілітаризації Азовського моря

За його словами, міністри закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ знову зібралися у час “значної невизначеності і нестабільності”.

При цьому Церетелі сказав, що двічі очолював делегації під час відвідування України цього року, включаючи перебування у районах поблизу лінії розмежування на Донбасі. “Я наголосив на необхідності здійснення невідкладних кроків з покращення гуманітарної ситуації, у тому числі досягнення стійкого режиму припинення вогню”, - зауважив Церетелі.

Він наголосив, що ПА ОБСЄ повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Також Церетелі нагадав, що вже давно лунають заклики до повного виконання Мінських угод усіма сторонами, “які залишаються найкращим інструментом для довготермінового вирішення кризи”.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Атака росіян в Азовському морі
Теги: #Росія#Україна#ОБСЄ#Керченська протока