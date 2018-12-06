ОБСЄ глибоко занепокоєна загостренням ситуації у Керченській протоці

Церетелі запевняє, що ПА ОБСЄ підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Президент Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі Георгій Церетелі заявляє, що загострення ситуації у Керченській протоці викликає глибоке занепокоєння.

Про це Церетелі сказав на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Мілані, яке транслюється на сайті ОБСЄ.

“Мені прикро, що замість того, аби зосередитися у Мілані на відновленні відносин, значна наша увага прикута до збройного протистояння між країнами-учасницями. Я говорю, звичайно, про загострення напруженості у Керченській протоці між Російською Федерацією та Україною. Викликає глибоку тривогу, коли ми чуємо новини про постріли та блокаду замість отримання інформації про зусилля з припинення цієї серйозної європейської кризи”, - заявив Церетелі.

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За його словами, міністри закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ знову зібралися у час “значної невизначеності і нестабільності”.

При цьому Церетелі сказав, що двічі очолював делегації під час відвідування України цього року, включаючи перебування у районах поблизу лінії розмежування на Донбасі. “Я наголосив на необхідності здійснення невідкладних кроків з покращення гуманітарної ситуації, у тому числі досягнення стійкого режиму припинення вогню”, - зауважив Церетелі.

Він наголосив, що ПА ОБСЄ повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Також Церетелі нагадав, що вже давно лунають заклики до повного виконання Мінських угод усіма сторонами, “які залишаються найкращим інструментом для довготермінового вирішення кризи”.