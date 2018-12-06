Росія тепер не може говорити, що не є стороною конфлікту в Україні - МЗС Польщі

Глава МЗС Польщі також запевнив, що заявлені росіянами мотиви свого нападу на українських моряків не є переконливими.

Результатом нападу російських ВМС на українські військові кораблі є юридично доведений статус Росії як сторони конфлікту.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час дискусії в рамках міністерської зустрічі ОБСЄ щодо мілітаризації окупованого Криму, Чорного та Азовського морів, повідомляє Європейська правда.

Чапутович наголосив на юридичній важливості того, що Росія офіційно визнає напад своїх військових на українські кораблі.

"Тепер Росія не може говорити, що вона не є стороною конфлікту. Тепер вони не можуть сховатися за якимись "зеленими чоловічками", - зауважив він.

Також польський міністр запевнив, що заявлені росіянами мотиви свого нападу не є переконливими.

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"Пояснення Росії про те, що вона має захищати критично важливий об’єкт інфраструктури, а саме незаконно побудований міст до незаконно анексованого Криму – це несерйозно", - сказав він.

Помічник Держсекретаря США Весс Мітчел, що також брав участь у дискусії, нагадав, що Росія обстріляла та захопила українські кораблі вже в той час, коли ті йшли у напрямку від кримського мосту, і перебували у міжнародних водах.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".