У Криму затримали відомого адвоката за пост у соцмережі 5-річної давності

Курбединова затримали сьогодні співробітники російського Центру з протидії екстремізму.

Затриманому російськими силовиками в Криму адвокату Емілю Курбединову загрожує адміністративний арешт за пост у Facebook у 2013 році.

Про це повідомляють "Крим.Реалії" з посиланням на кримського юриста Лілю Гемеджі.

"Зараз він перебуває в Центрі з протидії екстремізму. На нього складаються матеріали щодо здійснення адміністративного правопорушення за статтею 20.3 про адмінпорушення (пропаганда або публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки, або атрибутики чи символіки екстремістських організацій...). З ним перебуває адвокат Едем Семедляєв. Також адвокатська палата Криму виписує дозвіл на ще одного адвоката, який туди поїде. Еміля притягують за розміщення поста у Фейсбуці в 2013 році. який саме пост, ми зараз сказати не можемо. Ми зараз перебуваємо на стадії вивчення матеріалів справи", - сказала Гемеджі.

За її словами, Курбедінову загрожує адміністративний арешт. "Санкція цієї статті передбачає адміністративний арешт. Якщо матеріали потраплять до суду, і з огляду на, що справа є замовною, то результат відомий. З великою ймовірністю покарання буде застосовано саме в вигляді адміністративного арешту", - додала Гемеджі.

Читайте також"Суд" в окупованому Криму залишив під вартою чотирьох фігурантів "справи Веджіє Кашка"

У свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав Росію припинити переслідування адвоката Еміля Курбедінова та інших українських громадян в окупованому Криму.

Про це Клімкін сказав на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Мілані, яке транслюється на сайті ОБСЄ.

Він наголосив, що Росія блокує можливість Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ відвідувати Крим для спостереження за ситуацією на півострові, де “окупаційна влада продовжує переслідувати українців, кримських татар і всіх тих, хто виступає проти окупації півострова”.

“У цей момент, зараз, російські окупанти затримали кримськотатарського адвоката Еміля Курбедінова, який захищав політичних в'язнів і моряків, які є військовополоненими", - сказав міністр.

“І мій заклик до Росії - припинити переслідувати наших людей”, - заявив Клімкін.

За його словами, “тепер існує термінова необхідність забезпечити міжнародне спостереження за ситуацією в Азовському морі та Керченській протоці. Росія має понести відповідальність за те, що не дозволяє Спеціальній моніторинговій місії втілювати повністю свій мандат”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 грудня, співробітники російського Центру з протидії екстремізму затримали в Криму адвоката Курбедінова. Йому загрожує адміністративний арешт за пост у Facebook у 2013 році.