Президент нагадує, що запровадження таких квот у виборче законодавство – це європейська практика.

Президент Петро Порошенко виступає за введення гендерних квот у закон про вибори народних депутатів.

На цьому він наголосив під час виступу на Другому Українському жіночому конгресі, повідомляє прес-служба глави держави.

«Запровадження квот у виборче законодавство – це європейська практика. Високий рівень представництва жінок, наприклад у парламентах скандинавських країн, був досягнутий саме завдяки квотам. Тому логічно, що міжфракційне об’єднання «Рівні можливості» наполягає на запровадженні ґендерних квот до закону про вибори народних депутатів», - сказав президент.

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При цьому він наголосив, що «ми не маємо гнатись лише за статистикою».

«Ми маємо усвідомлювати, що важливо саме реальна та якісна участь жінок у парламенті та в процесі прийняття рішень. Скрізь, де потрібні зміни, самовідданість, чесність, сила духу – ми точно побачимо жінок. Це і є українська «women power» – феномен, який ми ще не до кінця усвідомили. Але рухаємось впевнено в цьому напрямі. І очевидно: цей феномен – це звільнена енергія змін, свободи, що дає нам віру у майбутнє», - підкреслив Порошенко.