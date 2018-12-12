Набув чинності закон про припинення дії договору про дружбу України з РФ

Дія договору припиниться 1 квітня 2019 року.

12 грудня набув чинності закон про припинення дії з квітня 2019 року Договору про дружбу, співпрацю і партнерство з Росією.

11 грудня закон був опублікований в парламентській газеті "Голос України".

Договір між Україною і РФ був підписаний 31 травня 1997 року в Києві строком на 10 років. Верховна Рада ратифікувала документ 14 січня 1998 року, Держдума РФ – 25 грудня 1998 року. Договір набув чинності 1 квітня 1999 року (з моменту обміну ратифікаційними грамотами).

Згідно з договором, його дія автоматично продовжувалося на наступні десятирічні періоди, якщо жодна із сторін не заявить про своє бажання припинити його дію не менше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня президент України Петро Порошенко підписав закон, що припиняє дію договору про дружбу, співпрацю і партнерство з Росією.