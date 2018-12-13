У "Народному фронті" заявили про повну підтримку України з боку Європарламенту

У резолюції, схваленій в середу, європейські парламентарії високо оцінили прогрес змін і перетворень в Україні.

Учора тверду солідарність з Україною висловив Європейський парламент.

Остання поїздка до Брюсселя лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка підтверджує, що спільна робота всіх українських патріотів здатна втілювати найскладніші цілі та завдання. Про це повідомляється на офіційному сайті партії.

У резолюції, схваленій в середу, європейські парламентарії високо оцінили прогрес змін і перетворень в Україні.

Наші партнери зайняли ясну і чітку позицію, що будівництво "Північного потоку - 2" - це "політичний проект, який становить загрозу європейській енергетичній безпеці", і закликали припинити його реалізацію.

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Члени Європейського парламенту категорично засудили агресію, яку здійснила Росія проти наших моряків у Керченській протоці.

Ухвала європейських депутатів заслуговує на найвищу оцінку.

Той, хто хотів усунути Україну з порядку денного Об’єднаної Європи, - знову програв.

"Упродовж багатьох років команда "Народного Фронту" наполягала на відмові від проекту "Північного потоку - 2". Ми були першими, хто почав говорити про цю серйозну загрозу Європі. Згодом нашу ініціативу підтримало чимало інших союзників. Разом ми зуміли знайти аргументи, які підтверджують згубність заохочення бізнес-апетитів агресора", - йдеться в заяві партії.

Спільні зусилля всіх українських патріотів приносять результат.

"Ми зберігаємо і зміцнюємо єдність з європейськими однодумцями. Але ця праця має продовжуватися. Розслаблятися не варто. Треба діяти разом, розумно і наполегливо", - сказано у заяві.