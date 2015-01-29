Клімкін прокоментував погрози Лаврова про розкол України

Сергій Лавров назвав принциповою умовою збереження цілісності України позаблоковий статус держави, йдеться в сюжеті ТСН.

У відповідь на це Клімкін вкотре нагадав Лаврову, що Україна – суверенна держава і сама обирає для себе напрямок розвитку.

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"Це справа українського народу – куди рухатися, з ким будувати майбутнє", - наголосив очільник української дипломатії.