В УПЦ КП назвали дату, коли Україна отримає томос

УПЦ КП провела 13 грудня свій архієрейський собор для підготовки до Об'єднавчого собору.

Речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) заявив, що томос про автокефалію майбутньому голові помісної православної церкви в Україні вручить Вселенський патріарх у Константинополі 6 січня 2019 року.

"Томос Вселенського патріарха має бути вручений предстоятелю 6 січня", — сказав він, передає "Громадське".

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За його словами, 6 січня у Константинополі "має бути звершена божественна літургія, співслужіння Вселенського патріарха та предстоятеля (помісної церкви), і після цього йому буде вручено томос".

Зазначається, що Томос вручається на божественній літургії, яку очолює вселенський патріарх. Він служить лише 12 разів на рік — у найбільші свята. 6 січня за юліанським календарем буде Водохреща, на якому служитиме Варфоломій.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому Вселенський патріархат підтвердив продовження процедури надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України і вселенський патріарх підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор, учасники якого мають проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердити її статут та обрати предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.