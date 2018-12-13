МЗС відреагувало на арешт окупантами кримськотатарського активіста Бекірова

Затриманого вчора російськими силовиками на адмінкордоні з окупованим Кримом Едема Бекірова звинувачують у незаконному зберіганні вибухівки і боєприпасів. Сьогодні його заарештували до 11 лютого 2019 року.

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської окупаційної влади в Криму негайно звільнити кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

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Про це речник МЗС України Катерина Зеленко повідомила у Twitter.

"Висловлюємо рішучий протест проти затримання і арешту окупаційною владою РФ кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Вимагаємо негайного звільнення і припинення протиправних дій щодо кримських татар. Крим - це Україна", - наголосила Зеленко.

Як повідомляв УНІАН 12 грудня кримськотатарського громадського активіста Бекірова російські силовики затримали на адмінкордоні з окупованим Кримом і вивезли в будівлю ФСБ у Сімферополі. Бекірова обвинувачують у зберіганні, розповсюдженні і транспортуванні більш як 10 кілограмів тротилу і 190 бойових набоїв.

Дочка Бекірова Елеонора повідомила, що недавно її батьку зробили складну операцію на серці, тому вона стурбована його здоров'ям. Пізніше вона повідомила, що її батько перебуває у тяжкому стані, йому не надають медичної допомоги.

Сьогодні, 13 грудня, так званий «суд» у Сімферополі призначив Бекірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО строком на один місяць і тридцять днів - до 11 лютого 2019 року.