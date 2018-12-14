В МЗС закликали країни ОЧЕС запровадити санкції проти РФ через агресію в Азовському морі

Українська сторона закликала ОЧЕС вжити усіх необхідних заходів для стримування російського агресора.

У Міністерстві закордонних справ України закликали країни Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) запровадити санкції проти Російської Федерації через агресію в Азовському морі та Керченській протоці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, на цьому наголосив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар під час 39-го засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів ОЧЕС у Баку.

Голова української делегації заявив, що агресивна політика Росії загрожує безпеці та економічній співпраці в регіоні ОЧЕС.

Читайте такожЄвросоюз ще на півроку продовжив економічні санкції проти Росії

Зокрема, він відзначив, що лише відновлення миру і стабільності в регіоні, суверенітету і територіальної цілісності країн-членів Організації у межах міжнародно визнаних кордонів може забезпечити міцну основу для розвитку економічного співробітництва в Чорноморському регіоні.

Заступник міністра засудив триваючу агресію Росії проти України, зокрема зробивши наголос на збройній провокації Росії в Азовському морі, захопленні українських моряків і суден, порушенні свободи судноплавства в Азовському морі, блокуванні українських портів Бердянськ і Маріуполь.

Водночас, Боднар закликав партнерів та інших членів ОЧЕС вжити усіх необхідних заходів для стримування агресора, у тому числі через застосування нових та посилення існуючих санкцій, а також надання Україні допомоги для захисту територіальної цілісності та суверенітету України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Засідання завершилося передачею головування в ОЧЕС від Азербайджану до Болгарії, яке триватиме протягом першого півріччя 2019 року.

Довідка УНІАН. ОЧЕС була створена в 1992 році для забезпечення економічного розвитку та процвітання в басейні Чорного моря. На сьогодні організація об'єднує 12 держав Причорномор'я і Південних Балкан - Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина, а також Україна. Штаб-квартира організації розташована у Стамбулі.