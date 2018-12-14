Посольство США в Україні порадило американцям завтра уникати масових акцій біля українських храмів

Також рекомендується слідувати інструкціям правоохоронних органів та стежити за повідомленнями у місцевих ЗМІ для отримання останньої інформації.

Посольство Сполучених Штатів Америки рекомендує американцям в Україні завтра, 15 грудня, уникати масових скупчень людей та демонстрацій біля релігійних споруд у зв'язку з проведенням у Києві Об'єднавчого собору.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Посольства США в Україні.

Читайте такожОб'єднавчий собор відбудеться в закритому для преси форматі – ГО "Томос"

"У суботу, 15 грудня, відбудеться голосування, пов'язане з автокефалією для української православної церкви, у Соборі Святої Софії в Києві (вул. Володимирська, 24). У цьому районі очікується величезний натовп людей. Маса людей і протести також очікуються біля інших релігійних місць по всій країні", - йдеться в повідомленні.

Американські дипломати пропонують своїм громадянам, які перебувають в Україні, уникати місць скупчення людей та демонстрацій, бути готовими до більш посиленої присутності поліції, аніж зазвичай це буває, а також до перекриття вулиць, обмежень та обшуків.

Також рекомендується слідувати інструкціям правоохоронних органів та стежити за повідомленнями у місцевих ЗМІ для отримання останньої інформації.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор, який має проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.