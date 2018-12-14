За крок до появи помісної церкви: 15 грудня у Києві розпочнеться Об’єднавчий Собор (відео)

Серед найбільш вірогідних кандидатів на посаду голову нової Церкви – Патріарх Філарет.

Україна – за крок до появи помісної церкви. 15 грудня розпочнеться Об’єднавчий Собор, на якому оберуть голову нової Церкви. Серед головних претендентів – Патріарший намісник Єпіфаній, митрополит Луцький та Волинський Михаїл, а також Патріарх Філарет.

Пройде він у Софійському соборі Києва. На Соборі буде створено автокефальну Українську православну церкву під егідою Вселенського патріархату. Очолить Собор, в якому будуть брати участь три діючих українських церкви, митрополит Франції Еммануїл.

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На зустрічі очікується лише три або чотири архієреї Московського патріархату, тоді як архієреїв Київського патріархату буде більше 40. Також будуть присутні 12 архієреїв Автокефальної церкви.

Фаворитами цих "виборів" ЗМІ називають Патріаршого намісника Єпіфанія і митрополита Луцького і Волинського Михаїла – обидва з УПЦ КП. Також серед найбільш вірогідних кандидатів раніше називався і Патріарх Філарет.

З появою нового предстоятеля УПЦ очікується, що Україна отримає Томос від Вселенського патріарху.