Журналіст: незалежна українська церква – це костиль в труну "русского мира"

Журналіст вважає, що Україна посилиться завдяки створенню незалежної церкви.

Незалежна українська церква для президента Росії Володимира Путіна - це костиль в труну "русского мира".

Про це в ефірі "Прямого" в ток-шоу "Ехо України" повідомив заступник гендиректора телеканала ATR, журналіст, блогер Айдер Муждабаєв.

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"Ми за те, щоб Україна посилювалась будь-яким шляхом. І це теж шлях посилення України та незалежності. Це дуже болісно для Росії. І дай бог, щоб вдалося уникнути провокацій, які вони не просто планують, а анонсують вже у відкриту, натякаючи на якісь захоплення лавр",-сказав він.

Муждабаєв відзначив, що це такий анонс з боку злочинця.

"Тому треба бути дуже пильним і треба помічати людей, які десь в ефірах говорять про те, що якісь лаври будуть штурмувати і так далі. Ці люди чітко, я абсолютно переконаний, працюють на ворога. Тому що для них цей момент дуже важливий і зовсім не смішний. Тому що ця втрата святості, яка для Путіна дуже важлива, ось ці сакральності, ним самим же й придумані, але в них він вже вірить ... що незалежна церква - це такий костиль в труну "русского мира", що ми навіть собі тут уявити не можемо, у наших оцих думках про те, у кого трохи вище або трохи нижче рейтинг", - додав Муждабаєв.

Він переконаний, що це глобальний розлом.

"І дай бог, щоб все вийшло. Хоча я атеїст, але кримські татари за це тому, що Україна посилюється. От і все. А нам потрібна сильна Україна, яка поверне Крим", - повідомив він.