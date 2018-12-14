Пропагандисти РФ відкрито анонсують провокації під час Об'єднавчого собору – журналіст

Журналіст Айдер Муждабаєв вказав на риторику російських пропагандистів.

Росія відкрито анонсує у медіа провокації під час Об'єднавчого собору.

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Про це в ефірі "Прямого" розповів заступник гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаєв.

"Я впевнений, що провокації нас чекають. І я сподіваюся, що ми з ними впораємося. Але не ми, тут присутні, а відповідні структури. Бо вони вже фактично їх відкрито анонсують, міркують в ефірах своїх прокремлівських каналів про те, що будуть якісь атаки на Лаври, вони будуть їх захищати. Вони вкладають це в уста спортсменів. Журналісти ставлять провокаційні питання, які самі по собі є загрозою безпеки. Хто тобі сказав, що Лаври будуть штурмувати? Чому ти такі питання ставиш? Чому ти не питаєш: а якщо завтра прибульці висадяться в Києві, що ти будеш робити? І так далі. Тобто йде кампанія. Вони не зупиняться", - наголосив Муждабаєв.