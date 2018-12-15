У Білорусі відреагували на створення помісної церкви в Україні

У Мінську висловили надію на те, що українська влада дотримається обіцянки і не буде переслідувати представників Української православної церкви Московського патріархату.

Білоруська православна церква (БПЦ) вважає розколом створення автокефальної церкви в Україні.

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«Ця церква для нас з формальної точки зору є розкольницькою, і про контакти не може йти мови», - заявив голова Синодального інформаційного відділу БПЦ, протоієрей Сергій Лепін, повідомляють російські ЗМІ.

У Мінську висловили надію на те, що українська влада дотримається обіцянки і не буде переслідувати представників Української православної церкви Московського патріархату. «Хочеться сподіватися і на те, що українська влада під переслідуваннями розуміє не тільки фізичні і економічні розправи, але й інформаційно-політичну агресію, від якої прихильники Московської патріархії також повинні бути захищені», - додав протоієрей.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на посаду предстоятеля єдиної Української православної церкви.