Філарет став почесним патріархом Православної церкви України

Патріарх Філарет продовжить служіння українській церкві в кафедральному Володимирському соборі, зазначив архієпископ Євстратій.

Після об'єднавчого собору і створення Православної церкви України Філарет став її почесним патріархом.

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Про це "РБК-Україна" повідомив речник Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря).

"Патріарх Філарет продовжить служіння українській церкві в кафедральному Володимирському соборі", – сказав Євстратій.

Видання повідомляло, що перед об'єднавчим собором 15 грудня Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП), предстоятелем якої був Філарет, і Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) оголосили про саморозпуск.