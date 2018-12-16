Філарет став почесним патріархом Православної церкви України
00:33, 16 грудня 2018Політика
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Патріарх Філарет продовжить служіння українській церкві в кафедральному Володимирському соборі, зазначив архієпископ Євстратій.
Патріарх Філарет продовжить служіння українській церкві, заявив Євстратій / фото УНІАН
Після об'єднавчого собору і створення Православної церкви України Філарет став її почесним патріархом.
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Про це "РБК-Україна" повідомив речник Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря).
"Патріарх Філарет продовжить служіння українській церкві в кафедральному Володимирському соборі", – сказав Євстратій.
Видання повідомляло, що перед об'єднавчим собором 15 грудня Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП), предстоятелем якої був Філарет, і Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) оголосили про саморозпуск.
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