Євросоюз має безсумнівні докази участі Росії у конфлікті на Донбасі - ЗМІ

Про це повідомляє польське агентство PAP з посиланням на власні джерела, пише Українська правда за інформацією Gazeta Wyborcza.

Як зазначається, на початку зустрічі міністрів представник Військового комітету ЄС навів докази участі Росії у конфлікті.

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"Матеріали, які були представлені, ясно показують, що дії сепаратистів підтримуються Росією. Вони показали, що недалеко від кордону з Україною є велике угруповання російських військ. Згідно з цими даними Росія озброює та тренує сепаратистів", - повідомило джерело.

За його словами, докази, у тому числі зображення, "не викликають сумнівів".

Джерело також повідомило, що Греція під час зустрічі міністрів закордонних справ виступила проти формулювання в підсумках зустрічі, яке говорить, що ЄС буде вживати заходів щодо подальших обмежувальних заходів проти Росії.

Греки також хотіли, щоб нові персональні санкції стосувалися тільки "осіб, що перебувають на території України", що означає, що вони не стосуватимуться громадян РФ.

Водночас, як зазначило джерело, Польща, а також Великобританія, Швеція, Данія, країни Балтії були проти "занадто гнучких формулювань" у висновках Ради ЄС у закордонних справах.

За його словами, компромісний варіант запропонували Франція та Німеччина.

Як повідомлялося, на засіданні міністрів закордонних справ ЄС вирішив продовжити на шість місяців санкції щодо Росії, які були введені в березні минулого року у зв'язку з анексією Криму, а також розширити чорний список осіб.