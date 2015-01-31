У АП пояснили роль Медведчука у "мінських зустрічах"

Про це Українській правді повідомили у головному департаменті інформаційної політики АП .

Як зазначили у відповіді на запит УП, до Тристоронньої контактної групи входять Леонід Кучма, Хайді Тальявіні та Михайло Зурабов.

Читайте такожМедведчук в Донецьку зустрівся з ватажками бойовиків "ДНР" і "ЛНР"

"Щодо залучення Медведчука до переговорів із звільнення полонених були надані відповідні роз’яснення у повідомленні прес-центру Служби безпеки України від 23 грудня 2014 року. Медведчук призначений СБУ спецпредставником з питань гуманітарного характеру з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях", - зазначили в АП.

Щодо участі Леоніда Кучми у контактній групі, в АП уточнили, що його кандидатуру запропонував президент Петро Порошенко відповідним розпорядженням від 8 липня 2014 року.

"Його завданням є реалізація мирного плану Президента і впровадження в життя Мінського протоколу від 5 вересня та мінського меморандуму від 19 вересня. Леонід Кучма має найбільший досвід у керуванні Україною, … залучення екс-високопосадовців для ведення переговорів є загальновизнаною світовою практикою", - зазначили в адміністрації.

При цьому в АП уточнили, що державне фінансове забезпечення для участі Медведчука та Кучми у переговорах не виділяються.

"Вказані особи працюють на громадських засадах", - підкреслили в АП.