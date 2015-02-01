Російське МНС заявляє, що черговий «гумконвой» розвантажився і повернувся в Росію
01:30, 01 лютого 2015Політика
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Черговий, 12-й так званий «гумконвой» перетнув кордон України, розвантажився на окупованій бойовиками території і повернувся в Росію.
REUTERS
Про це повідомляє міністерство надзвичайних ситуацій РФ.
Згідно з повідомленням, колона складалася з понад 170 вантажівок і перевозила понад 1500 тонн "гуманітарної допомоги". Ніяких збоїв при цьому не виникло, заявили в МНС РФ.
Читайте такожООН вимагає від Росії повного переліку вмісту її "гуманітарних конвоїв"Серед вантажів були продукти харчування, медикаменти, будівельні матеріали, електроенергетичне обладнання та інші "матеріальні засоби, необхідні для життєзабезпечення населення", - йдеться в повідомленні.
Також у Росії заявляють, що колону на всьому шляху супроводжувала місія ОБСЄ. У звіті СММ ОБСЄ за 31 січня такої інформації немає.
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