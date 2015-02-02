Депутати подумають над створенням «сенсорної кнопки» для голосування

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова Верховної Ради України Володимир Гройсман.

Він підкреслив, що питання неперсонального голосування народними депутатами має вирішуватися “чи то шляхом сенсорної кнопки, чи шляхом внесення змін до Регламенту”.

“Тут є різні підходи, але це питання однозначно має бути вирішено”, - підкреслив Гройсман.

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Він наголосив, що до робочої групи мають увійти народні депутати, фахівці та експерти. При цьому він переконаний, що питання недопущення неперсонального голосування в стінах парламенту може вирішуватися не тільки за допомогою введення сенсорної кнопки при голосуванні.

“Сенсорна кнопка не є панацея. Її можливо обійти — це так говорять фахівці”, - зазначив Гройсман.