Турчинов знову заговорив про сенсорну кнопку для депутатів



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми «Шустер Live», відповідаючи на питання щодо того, що нібито нещодавно депутата від «Батьківщини» Сергія Пашинського спіймали на «кнопкодавстві», а також щодо фактів фіксації інших випадків неперсонального голосування депутатами з часу обрання Турчинова спікером.

Турчинов наголосив, що кожен депутат має голосувати лише сам за себе. Він нагадав, що запропоновано було ввести систему використання сенсорної кнопки при голосуванні.

«Я сподіваюся, що ми протестуємо найближчим часом систему «Рада» для того, щоб вона могла працювати в режимі використання сенсорної кнопки», - сказав спікер і додав, що така система унеможливить неперсональне голосування.