Президент: війна на Донбасі не є приводом для відстрочки реформ
19:25, 03 лютого 2015Політика
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Війна на Донбасі не є приводом для відстрочки реформ.
REUTERS
Про це заявив президент Петро Порошенко в Харкові під час наради з адміністративно-господарським активом області.
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"Війна не є для нас вибаченням, щоб ми реформи не проводили", - зазначив президент.
Петро Порошенко підкреслив, що він "не збирається миритися з корупцією, суддівським свавіллям та іншими неконструктивними проявами".
Президент закликав громадян до єдності, на його думку, тільки єдність і згода дозволять в Україні перемогти у війні на Донбасі.
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