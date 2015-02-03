Президент: війна на Донбасі не є приводом для відстрочки реформ

Про це заявив президент Петро Порошенко в Харкові під час наради з адміністративно-господарським активом області.

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"Війна не є для нас вибаченням, щоб ми реформи не проводили", - зазначив президент.

Петро Порошенко підкреслив, що він "не збирається миритися з корупцією, суддівським свавіллям та іншими неконструктивними проявами".

Президент закликав громадян до єдності, на його думку, тільки єдність і згода дозволять в Україні перемогти у війні на Донбасі.