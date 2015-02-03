Іноземні партнери нададуть Україні летальну зброю, якщо це буде необхідно – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові на брифінгу сказав президент України Петро Порошенко.

“Як нам буде потрібна летальна зброя, я впевнений, що нам ніхто не відмовить”, - сказав президент.

Порошенко наголосив, що в Україні є достатньо якісна зброя власного виробництва. При цьому він висловив жаль, що зараз немає часу розгорнути її масштабне виробництво.

Він наголосив, що співпраця з іноземними партнерами необхідна для того, щоб “підстрахуватися на час”, поки це виробництво буде налагоджено.

Читайте такожМаккейн: ненадання Україні зброї буде сигналом слабкості для потенційних агресорів у всьому світіЗа словами Порошенка, Україна вже отримує іноземні поставки військового нелетального спорядження, зокрема уніформу, станції радіоелектронної боротьби тощо.

На переконання Порошенка, чим сильнішими будуть Збройні сили України, чим ефективніше вони діятимуть, тим потужнішою буде позиція країни.