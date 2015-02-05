Бальцерович: Україна - перша лінія оборони для Заходу

Про це заявив польський політик і економіст, автор так званої шокової терапії Польщі, екс-міністр фінансів і екс-віце-прем'єр Польщі, Лєшек Бальцерович в інтерв'ю журналу Новое Время.

«Я вважаю, що Україна - це перша лінія оборони для Заходу. І я не один такий - на цю тему вже були статті в Financial Times і Wall Street Journal, так що, мені здається, є усвідомлення, що Захід повинен робити більше», - говорить Бальцерович.

За його словами, у більшості поляків є розуміння, що Україна захищає не тільки себе. Є велика антипатія до агресора і надія, що Україна буде проводити необхідні реформи.

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«Зараз підтримка України з боку Заходу залежить від реформ у вашій країні. Не можна лише говорити, що ми - бідні, ми - слабкі, ми - жертви, і вимагати підтримки. Не всі на Заході симпатизують Україні, адже великий вплив має і Росія. Так що чим більше Україна зробить сама, тим кращі передумови для підтримки Заходом», - вважає Бальцерович.

Також він додав, що ніяка фінансова допомога від Заходу не замінить реформи.

«Все дуже просто - потрібно вийти з ситуації, коли витрати постійно перевищують доходи. Великий дефіцит бюджету - це дуже небезпечно. І у вашому випадку його можна уникнути, тільки скорочуючи витрати», - зазначив Бальцерович.

Повну версію інтерв'ю читайте у свіжому номері журналу Новое Время.