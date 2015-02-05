Спікер Конгресу США Джон Бенер: по питанню підтримки України-у Конгресі абсолютна єдність

Так, під час зустрічі у Конгресі, голова підкомітету з питань нових загроз Комітету з розвідки конгресмен Майк Квіглі заявив про невідворотний шлях США до забезпечення перемоги України у захисті своєї незалежності.

Українська делегація, яку очолює народний депутат від Народного Фронту Павло Унгурян, зустрілася з спікером Конгресу США Джоном Бенером, під час якої керівник нижньої палати американського парламенту заявив: у Палаті представників США між республіканцями та демократами є абсолютна єдність у питанні підтримки України. Це чи не єдине питання, в якому Конгрес виступає єдиним фронтом й тисне на Админістрацію Президента Обами-наголосив спікер Конгресу.

Під час зустрічі з співголовами українського кокусу у Конгресі США Мерсі Каптур, Майком Фітцпатріком та Санді Левіним, було наголошено на необхідності поєднання різних засобів для перемоги України. Це продовження реформ і надання фінансової допомоги Україні, це продовження санкцій відносно Росії й надання Україні допомоги військового призначення.

Як відомо, 16 лютого спливає термін, в який, відповідно до Акту підтримки свободи України, Конгрес закликав Адміністрацію Президента Б.Обами надати конкретну військову допомогу Україні та продовжити санкції відносно Росії.

Довідка: національний молитовний сніданок-останні 63 роки одна з найбільших міжнародних зустрічей у США за участі Президента США, Конгресу та Сенату, що проводиться в ім'я миру навколо християнських цінностей.

У 2015 році Україну представляє делегація з понад 20 учасників, серед яких депутати Верховної Ради України від фракцій Народний Фронт, БПП та Самопоміч, Патріарх УПЦ КП Філарет, представники протестантських церков України та провідні бізнесмени.

Координатор делегації-народний депутат України від Народного Фронту Павло Унгурян.