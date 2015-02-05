ОБСЄ збільшить кількість спостерігачів в Україні до 500

16:57, 05 лютого 2015
Політика
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ планує довести кількість спостерігачів в Україні до 500 до кінця лютого.

REUTERS

Про це повідомив заступник керівника місії Александр Гуг, повідомляє Радіо Свобода.

Сьогодні в Києві він заявив, що присутність місії в Донецькій і Луганській областях збільшилася до 350 спостерігачів.

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За словами Гуга, на сьогодні в місії працюють 413 міжнародних спостерігачів.

У жовтні минулого року президент України Петро Порошенко звернувся до представників ОБСЄ із проханням збільшити кількість спостерігачів до 1500.

Раніше УНІАН повідомляв, що кілька країн-членів ОБСЄ відкликали своїх спостерігачів з Донбасу.

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