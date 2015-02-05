ОБСЄ збільшить кількість спостерігачів в Україні до 500
16:57, 05 лютого 2015Політика
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ планує довести кількість спостерігачів в Україні до 500 до кінця лютого.
REUTERS
Про це повідомив заступник керівника місії Александр Гуг, повідомляє Радіо Свобода.
Сьогодні в Києві він заявив, що присутність місії в Донецькій і Луганській областях збільшилася до 350 спостерігачів.
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За словами Гуга, на сьогодні в місії працюють 413 міжнародних спостерігачів.
У жовтні минулого року президент України Петро Порошенко звернувся до представників ОБСЄ із проханням збільшити кількість спостерігачів до 1500.
Раніше УНІАН повідомляв, що кілька країн-членів ОБСЄ відкликали своїх спостерігачів з Донбасу.
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