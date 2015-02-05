США, ФРН і Франція готові виробити єдину позицію стосовно Донбасу – Керрі

«У нас були переговори з представниками уряду Німеччини і Франції. Вони мали деякі пропозиції та ідеї російської сторони. Однак тільки сьогодні стало зрозуміло, що сторони виходять на якісь пропозиції і готові їх розглянути, - сказав Керрі. - Якщо ви запитаєте, чи готові США стати учасником дипломатичних переговорів і знайти дипломатичне вирішення - так готові. Це вкрай важливо».

При цьому Керрі підкреслив, ключовою умовою переговорів має бути припинення вогню і встановлення контролю над державним кордоном. «При цьому суверенітет України не може бути предметом будь-якого торгу», - сказав Керрі. Також він нагадав, що США готові стати гарантом мирного вирішення війни на Донбасі.

Читайте такожЯценюк: США, ЄС і Україна повинні триматися разом в питанні досягнення мируУ свою чергу прем'єр Яценюк зазначив, що формат переговорів з досягнення миру повинен бути один: "США, Німеччина, Франція і Україна повинні виробити єдину позицію, і єдина ідея, яку ми відстоюємо - досягнення миру. Але при цьому ми не будемо торгувати нашим суверенітетом і принципами. Ми ніколи не будемо торгувати нашою гордістю і нашою гідністю. Це наш вибір. Ми заплатили за цей вибір на Майдані".