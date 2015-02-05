Зустріч Порошенка, Меркель та Олланда вже триває понад три години
22:21, 05 лютого 2015Політика
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Зустріч президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Франсуа Олланда вже триває понад три години.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, чи буде за підсумками зустрічі зроблена заява лідерів держав, малоймовірно.
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Як повідомили у коментарі УНІАН джерела в дипломатичних колах, французька сторона готова зробити заяву за підсумками розширеного засідання лідерів держав, але проти цього виступає німецька сторона. Таким чином, французька сторона окремо від німецької робити заяву не буде.
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