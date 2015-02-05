Зустріч Порошенка, Меркель та Олланда вже триває понад три години



Як передає кореспондент УНІАН, чи буде за підсумками зустрічі зроблена заява лідерів держав, малоймовірно.

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Як повідомили у коментарі УНІАН джерела в дипломатичних колах, французька сторона готова зробити заяву за підсумками розширеного засідання лідерів держав, але проти цього виступає німецька сторона. Таким чином, французька сторона окремо від німецької робити заяву не буде.