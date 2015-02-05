Засідання за участю Порошенка, Меркель та Олланда закінчилось - посольство Франції
22:37, 05 лютого 2015Політика
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Розширене засідання за участі президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Франсуа Олланда закінчилось, але лідери продовжують обговорення за вечерею.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала журналістам прес-аташе посольства Франції в Україні Клер Жорж.
”Засідання закінчилось, але вони продовжують обговорення за вечерею”, - сказала вона.
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За її словами, сьогодні вночі Олланд повертається у Францію, тому що в п`ятницю вранці у нього запланована зустріч з лідерами декількох африканських країн. Вона додала, що тільки після того, Олланд відправиться в Москву.
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