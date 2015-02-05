Засідання за участю Порошенка, Меркель та Олланда закінчилось - посольство Франції





Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала журналістам прес-аташе посольства Франції в Україні Клер Жорж.

”Засідання закінчилось, але вони продовжують обговорення за вечерею”, - сказала вона.

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За її словами, сьогодні вночі Олланд повертається у Францію, тому що в п`ятницю вранці у нього запланована зустріч з лідерами декількох африканських країн. Вона додала, що тільки після того, Олланд відправиться в Москву.